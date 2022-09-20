Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çağırı!

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Gelişmeler enerji arz güvenliğinin önemini çarpıcı şekilde gündeme taşıdı.

Ukrayna'da 7 aydır devam eden ihtilafın ilk gününden bu yana savaşın kazananı olmayacağı düşüncesiyle hareket ettik. Bugün de diyalog ve demokrasinin anahtar rolüne vurgu yapıyoruz.

Dünyaya ulaşmasını temin ettik

Tarafları önce Antalya Diplomasi Forumu'nda, sonra İstanbul'da bir araya getirdik. Sayın Genel Sekreter'le birlikte yürüttüğümüz yoğun çabalar neticesinde Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya ulaşmasını temin ettik. Bu gelişmeyi sağlayan İstanbul Mutabakatı'nın ikinci ayı dolarken sevkiyatın her geçen gün ivme kazanmasını memnuniyetle izliyoruz. Bu mutabakat, Birleşmiş Milletler'in son yıllarda imza attığı en büyük başarılardan biridir.

Türkiye'nin çabalarına samimi destek vermeye çağırıyorum

Son günlerde yeniden alevlenen savaşın Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı temelinde sonlandırması yönündeki gayretlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Buradan uluslararası kuruluşları ve tüm ülkeleri Türkiye'nin çabalarına samimi destek vermeye çağırıyorum. Her iki tarafa da krizden çıkış imkanı verecek makul, adil ve uygulanabilir bir diplomatik çözümü beraber bulmamız gerekiyor.

Birleşmiş Milletler'in kapsayıcı vasfına yakışan, tüm insanlık adına ortak iradenin vücuda getirildiği bir teşkilat olarak yeniden yapılandırmamız şarttır. Bilhassa Güvenlik Konseyi'nin daha etkin ve şeffaf bir yapıya kavuşturulması tüm insanlığın barış, adalet ve refah arayışında önemli bir dönüm noktası teşkil edecektir.

Suriye krizine Güvenlik Konseyi'nin 22-54 sayılı kararı temelinde, halkın meşru beklentileri noktasında kalıcı bir çözümün önemini tekrar vurguluyoruz. Çözümsüzlüğün sürmesi hem güvenlik ve istikrarı hem de Suriye'nin toprak bütünlüğünü giderek daha fazla tehdit etmektedir. Suriye'nin kuzeyindeki 4 milyonu aşkın sivil ülkemizin yardımları sayesinde hayata tutunmaktadır. Suriye'nin kuzeybatısı için Güvenlik Konseyi mesuliyetini yerine getirmelidir.

Üzerimize düşeni samimiyetle yapıyoruz

Terörizme karşı her türlü tedbiri almaya muktedir olduğumuzu, terör örgütlerine karşı gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğimizi tekrar kuvvetle belirtiyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmek için gerekli şartları oluşturmak noktasında üzerimize düşeni samimiyetle yapıyoruz.

Dur demenin vakti çok gelmiştir

Yunanistan'ın Ege'de göçmenlere zulmünün giderek arttığını görüyoruz. Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir. Geçen hafta 9 aylık Asım bebek ve 4 yaşında Abdulvahap aileleriyle birlikte Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu vefat etmiştir. Avrupa'nın ve BM kurumlarının insanlığa karşı suç teşkil eden bu acımasızlıklara artık dur demesinin vakti çoktan gelmiştir.