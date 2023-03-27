Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Kentsel dönüşümde kararlı davranacağız''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman iftar programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Devletimizin ilgili kurumlarının yanısıra belediyelerimizin tüm imkanlarını bölgeye yönlendirdik. Depremden en çok etkilenen 7 ilimizi 250 belediyemize adeta zimmetledik. Adıyaman'ı da Erzurum, Ordu, Şanlıurfa, Ordu, Niğde, Giresin, Gümüşhane, Uşak başta olmak üzere toplam 53 belediyemizle kardeş belediye kıldık. Adıyaman'ın kardeş belediyeleri mubarek Ramazan ayı boyunca düzenleyecekleri çeşitli etkinliklerle size hizmet edecek.

Belediyelerimiz, vakıflarımız, hayırseverlerimiz, gönüllülerimizle birlikte buruk bir Ramazan geçirmemeniz için inşallah canla başla çalışacaklar. Hayat normalleşene kadar belediyelerimiz faaliyetlerine devam edecek. Biz de seçim gündeminden bağımsız olarak burayı bizzat takip etmeyi sürdüreceğiz.

Sizlere karşı görevlerimizin bilincindeyiz. Gittiğimiz her yerde vatandaşlarımız 'Başkanım ne olur bize bunların eline bırakmayın' diyor. Bu umudu boşa çıkarmamakta kararlıyız. Gerekirse gecemizi gündüzümüze katarak, çalışacağız, çalışacağız daha çok çalışacağız ve böylece sizinle elele omuz omuza bu yolda yürüyeceğiz.

Vatandaşınızın sıkıntısını yüreğinizde hissetmedikten sonra ne siyasetin, ne makamların, ne de geldiğiniz koltukların anlamı var. Giden canlarımızı geri getiremeyiz, ama Adıyaman'ı eskisinden çok daha güzel imar ve ihya edebiliriz.

Tüm çağrılarımıza rağmen pek çok zorlukla karşılaştığımız kentsel dönüşüm projelerinde de artık daha kararlı davranacağız. Marjinal çevrelerin kentsel dönüşüm çabalarını engellenmesine göz yummayacağız. Sizlerden milletimiz yas içindeyken koltuk kavgasına tutuşanlara bakarak karamsarlığa kapılmamanızı istiyorum.

Bugüne kadar nice badireyi aştığımız gibi inşallah bu imtihanı da Allah'ın lütfuyla başarıyla vereceğiz. Türkiye kurum, kapasite, ekonomik gücü, hepsinden önemlisi vatandaşının huzur ve refahını her şeyin üstünde tutan iktidarıyla verilen sözü yerine getirecek kudrete sahiptir. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyorum.