Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Al birini vur ötekine"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

Rize'nin baharı ayrı güzel sonbaharı ayrı güzel. 40 yaşında Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek İstanbul’u geliştirecek hizmetleri İstanbul’a kazandırma şansını yakaladım. İstanbul’u çöpten çamurdan kurtararak bugünkü İstanbul’u kurmanın temellerini attım. 60 yaşında seçimle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olma şerefine eriştim.-Ülkeme ve milletime hizmeti sürdürüyorum. Allah’tan başka güvenecek dal, milletimden başka yaslanacak gövde aramadım. Yolumu kesmek için kurulan her tuzağın bozulduğunu, her zorluğun kolaylığa dönüştüğünü gördüm.

Bu kentsel dönüşümü yaptığımız Rize merkezdeki bu güzellik ayrı bir gurur veriyor bana. Şu anda 40 bin kişi var karşımda. Buralar, dükkanlar, mağazalar, ofisler çalışmaya başladığında, herkes konutlarına yerleştiğinde ne kadar güzel olacak, herhalde takdir ediyorsunuzdur.

Milletimize bir söz vermiştik. Artık bu ülkede hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demiştik. Aradan geçen 21 yılın ardından artık bu ülkede hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını görmenin kıvancı içerisindeyiz. 5-10 sene önce buralar neydi? Şu anda ne olduğunu görüyorsunuz değil mi?

"Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çıtayı en tepeye çıkartıyoruz"

Artık bu ülkede darbecilerin borusu ötmüyor, cuntacıların sesi çıkmıyor, kimse öz yurdunda garip muamelesi görmüyor. Hiç kimse ne olacak halim endişesi taşımıyor. Ülkenin imkanlarını halkla buluşturarak bunları sağladık. Her yerde insanımız aynı duyguyla hayatına sarılıyor. Bu başarının gururu bile bize yeter. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çıtayı en tepeye çıkartıyoruz.

"Karadeniz’e barış gelecekse bizimle gelecek"

Eskisinden daha çok çalışmamız, daha çok mücadele etmemiz gereken bir döneme giriyoruz. Adeta bir ateş çemberinin ortasındayız. Bu ateşin ülkemize zarar vermesine müsaade etmeyecek imkana da güce de sahibiz. Karadeniz’e barış gelecekse bizimle gelecek. Suriye ve Irak’taki kardeşlerimizin güvende kalmasını biz sağlayacağız.

Kuzey Afrika’dan Güney Asya’ya dostlarımızın ve kardeşlerimizin kalplerinin ve gözlerinin aradığı o güven biz olacağız.

"Gazze’deki kardeşlerimizi tek başlarına bırakmıyoruz, bırakmayacağız"

Filistin topraklarının dört bir yanında masumları öldüren katillerin yakasından yapışmak bizim insani vazifemizdir. Bu alçakça katliamı yapanları destekleyenlerin yüzlerine, gördüğümüz her yerde suçlarını haykırmak da boynumuzun borcudur. Gazze’deki kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve tek başlarına bırakmıyoruz, bırakmayacağız.

Gençler içimizdeki kimi gafiller bilmese de Gazze ve Filistin’deki kardeşlerimiz bunu çok iyi biliyor.

Siyasi, ekonomik, askeri olarak henüz sonuçlandıramadığımız çalışmalarımız şüphesiz var. Kimi alanlarda 3-5, kimi alanlarda 5-10 yıllık vakit gerektiren projelerimizi tamamladığımızda Türkiye başka bir seviyeye yükselecek. Bu tablonun önünü kesmeyi başaramayacaklar.

"Terör örgütleriyle beraber, omuz omuza yürüdüler"

Millet her iki seçimde de kazanımlarına sahip çıkma noktasınca çok ciddi bir irade gösterdi. Milletimiz sandıkta iktidar hayali görenlere çok esaslı bir ders verdi. Ana muhalefetin dün kongresi vardı. Bay bay Kemal kime bay bay dedi? Edirne’deki terörist başına bay bay dedi.

Al birini vur ötekine. Bunların birbirinden farkı yok. Bunlar terör örgütleriyle beraber, omuz omuza yürüdüler.