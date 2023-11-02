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Çöpün yanında poşete sarılı yeni doğmuş bebek bulundu!

Kastamonu'da, konteynerinin yanında çöp poşetine sarılmış vaziyette yeni doğmuş erkek bebek bulundu. Bebek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. 

Olay, akşam saatlerinde Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak üzerinde meydana geldi. Vatandaşlar, çöp atmak için konteynere yaklaştığı sırada bebek ağlama sesi duydu. Konteynerin yanında çöp poşetine sarılı vaziyette bebek olduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erkek bebek, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri bölge ve çevresinde incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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