Çin hükümeti, blok zincir teknolojisi için özel bir merkez oluşturuyor

Çin kamuoyunda kripto para altyapısı olarak bilinen blok zincir üssü kurulması için harekete geçti. Çinulusal radyosununhaberine göre Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, National Blockchain Technology Innovation Center (Devlet Blok Zinciri Teknolojisi İnovasyon Merkezi) kurulmasını onadı. kurulacak merkezin görevi, blok zinciri teknolojisinin endüstriyel uygulamalar doğrultusunda ve ülke ekonomisinde uygulamalarının incelenmesi olarak açıklandı.

Başkent Pekin'de kurulacak olan olan merkez, temel kuramlar, yazılımlar ve malzeme üzerinde odaklanarak temel teknolojileri ve bağlantılı endüstriyel uygulamaları geliştirme amacına yönelecek. Araştırma merkezini, Chang’an zincirini veya CHainMaker blok zincirini geliştirmiş olduğu bilinen Beijing Academy of Blockchain and Edge Computing (BABEC) yönetecek.

Çin, kripto para konusundaki katı tutumuna karşın doğmakta olan blok zinciri teknolojisini destekliyor. Çin Hükümeti, Eylül 2022’de, dünyada tescile sunulmuş tüm blok zinciri uygulamalarının yüzde 84’ünün Çin kaynaklı olduğunu belirtmişti. Ancak tescil onay oranı yüzde 19 olarak gerçekleşmişti..

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 2021 yılında blok zincirinin gelecekteki teknolojik inovasyon ve endüstriyel dönüşüm döngüsünde önemli bir rol oynayacağını açıklamıştı. Blok zinciri teknolojisi uygulamasının, başta dijital finans, nesnelerin interneti, akıllı imalat, tedarik zincirinin yönetimi ve dijital varlıkların ticareti olmak üzere ekonominin pek çok alanına yayıldığı açıklanmıştı.





