CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu!

Yerel seçimler için aday çalışmalarını sürdüren CHP PM'de 209 belediye başkan adayı belirlendi.

CHP'de Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi art arda toplandı. Toplantılarda İstanbul'daki kritik ilçeler dahil 209 belediye başkan adayı belirlendi.

İşte CHP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları:

Arnavutköy: Tekin Aras



Ataşehir: Onursal Adıgüzel



Bağcılar: Cem Kılıç



Bahçelievler: Emine Gülizar Emecan



Beşiktaş: Rıza Akpolat (Mevcut belediye başkanı)



Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık (Mevcut belediye başkanı)



Büyükçekmece: Hasan Akgün (Mevcut belediye başkanı)



Esenler: Hasan Dalkıran



Kartal: Gökhan Yüksel (Mevcut belediye başkanı)



Küçükçekmece: Kemal Çebi (Mevcut belediye başkanı)



Maltepe: Esin Köymen



Sultanbeyli: Ayhan Koç



Sultangazi: Ferhat Epözdemir



Şişli: Resul Emrah Şahan

MUĞLA'DA AHMET ARAS, ANTALYA'DA MUHİTTİN BÖCEK

Muğla Büyükşehir Belediyesi için Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras aday gösterildi. Antalya için de mevcut başkan Muhittin Böcek aday oldu.

CHP'NİN TÜM ADAYLARI ŞU ŞEKİLDE