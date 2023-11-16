CHP kurultayını Benjamin Franklin kazandı…!

Cumhuriyet Halk Partisi, geçtiğimiz günlerde 38.Olağan Kurultayı’nı yaptı. Bu kurultayda her koşulda koltuğu terk etmemeye niyetli olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun hesabı tutmadı ve kaybetti.

Hesap diyorum, çünkü bu kurultay içinde delegeleri kendi belirleyen Kılıçdaroğlu, “Yüzde 62’si Alevi olan” delegelerin her koşulda kendisine oy vereceğini hesaplıyordu.

Benjamin hesabı bozdu

Kılıçdaroğlu, rakibinin tabi ki Özgür Özel olmadığını bilerek kurultaya gitti. Ancak Benjamin Franklin’in gücünü hiç hesaba katmadı.

Yani kimsenin günahını almak istemem ama benim duyduklarım hiç de hoş değil. Oyunun rengini İphone’a, kredi kartı ya da kredi borcuna, 5.200 Dolara, 2,5 milyon TL’ye değiştirenler olduğu söyleniyor.

Sohbet ettiğim pek çok CHP’li bizzat kurultay salonunda bu pazarlıkların yürütüldüğüne gözleriyle şahit olduğunu ifade ediyor. Bir rivayete göre ortada dönen paranın 320 milyon TL olduğu da belirtiliyor.

Ekrem, işi şansa bırakmadı

Kurultay öncesi de aynı şeyleri duyuyordum. Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul ekibinin işi şansa bırakmamak için ciddi bir para harcadığını, büyük pazarlıklar yaptığını duyuyordum. Hatta Özel’in etrafındakiler ilk turda 740’dan fazla oy beklediklerini konuşuyorlardı.

Buradan da Ekrem’in işi şansa bırakmayacağını anlamıştım. Yani kurultayın rengi Ekrem’in adamlarınca, önceden belirlenmişti. Ancak kurultay salonunda tüm temaslara rağmen bazı isimler yine de Kılıçdaroğlu’na oy atmayı tercih etti.

Süre uzatılıyor

İlk turda Özel’in önde çıkmasına rağmen yeterli oyu alamaması, Ekrem’in adamlarını tekrar harekete geçirdi. Bu defa hemen süre uzatıldı. Herkes bunu Kılıçdaroğlu’nun çekilmesi için yapılmış bir süre uzatımı sandı. Ancak yapılan pazarlıkların tamamlanması için zaman kazanmaydı. Öyle de oldu zaten. Hani rahmetli Turgut Özal’ın dediği gibi “Benim memurum, işini bilir” sözü bu defa da kurultayda gözlemlendi. Fırsatı gören delege, fırsatı kazanca çevirdi.

Ekrem ne kadar etkili?

İmamoğlu’nun şu anda etkisini anlamanız için çok basit bir olay anlatacağım. Bir CHP yetkilisi, ertesi gün yapılan Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinden sonra yaşanan ilginç bir Özel-İmamoğlu diyalogunu anlattı.

“Seçimin ardından YDK Başkanı seçilecek. Özel, daha önce bu görev için seçimde 522 oy alan Süleyman Bülbül’e söz vermişti. Bunun için Özel, İmamoğlu’nu aradı. Ancak İmamoğlu, bu görev için eski avukatı olan ve kurultayda 462 oy alan İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer’in olacağını söyledi ve öyle de oldu.”

Sonuç, olarak CHP MYK’ya yakından bakarsanız net şekilde bir Ekrem İmamoğlu etkisini görürsünüz. Aynı şey CHP YDK için de geçerlidir. Bu da ünlü Türk atasözünün ne kadar doğru ve duruma uygun olduğunu ortaya koymuştur;

“Parayı veren, düdüğü çalar.”