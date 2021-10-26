Carlos Ghosn, "Savaşmaya devam edeceğim"

Üç yıl önce tutuklanmasıyla kariyeri durma noktasına gelen Nissan-Renault'nun eski başkanı Carlos Ghosn, kendi halinde bir emekliliğe razı değil.

Otomobil dünyasının eski süperstarı Ghosn, 2019'un sonlarında Japonya'da mali suistimal suçlamalarıyla karşı karşıya kalmış, sonrasında İstanbul'un da içinde olduğu, filmleri aratmayan bir kaçış planı ile soluğu Lübnan'da almıştı.

"Savaşa devam"

Associated Press'e röportaj veren Ghosn, itibarını geri kazanmak konusunda kararlı, kendinden emin, enerjik ve savaşmaya hazır bir görüntü çizdi.

67 yaşındaki Ghosn, Beyrut'taki evinde Zoom aracılığıyla yaptığı açıklamada, "bunu yapacak enerjim olduğu sürece haklarımı savunacağım, hikayem'in notalanmasına daha çok var" dedi.

Brezilya doğumlu bir Fransız olan Ghosn, bir kargo kutusunun içinde özel bir jetle Japonya'dan kaçmış, atalarının anavatanı olan ve Japonya ile iade anlaşması olmayan Lübnan'a sığınmıştı.

"Haksız kazanç ile suçlanıyor"

Japonya'da tazminatını eksik bildirmek ve şirketin parasını kişisel kazanç için kötüye kullanmakla iddialarıyla suçlanan Ghosn suçlamaları reddediyor.

Japonya'nın ABD ve Güney Kore ile iade anlaşmaları bulunuyor. Savcılar, Ghosn ancak bu ülkelere seyahat ederse Brezilya ve Fransa da dahil olmak üzere diğer ülkelerden yardım isteyeceklerini söyledi.

Nissan'ın Fransız ittifak ortağı Renault, 1999'da Japon otomobil üreticisi çöküşün eşiğindeyken kurtarıcı olarak Ghosn'u Japonya'ya göndermişti. Ghosn yönetimi altında Nissan, Renault'dan daha karlı hale gelmişti.

"Milyarlarca dolarlık zarar"

Analistler, Nissan-Renault ittifakının Ghosn skandalı nedeniyle uğradığı zararı milyarlarca dolarlık sermaye değeri, satış ve marka imajı zararına uğradığını belirtiyor.

Bu olay nedeniyle son iki yıldır para kaybeden Nissan'ın bu sene kar açıklaması bekleniyor.

Savunmasını Nissan'In içindeki güç odakları üzerine kurmayı planladığı belirtilen Ghosn;

"Nissan'ın içindeki haydutları oraya çıkaracağını belirtmiş Nissan ise bu açıklamayı sadece kınamakla yetinmişti. " dedi.

Ghosn'u kınayan Nissan, Ghosn davası hakkında yorum yapmıyor.

Hala Nissan kullanıyor

Beyrut günlerini yönetim dersleri verip işletmelere danışmanlık yaparak geçiren Ghosn, hala Nissan'ın özellikle Ortadoğu'daki en popüler modeli Nissan Partrol'u lullanıyor.