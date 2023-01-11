Cari açıkta yüzde 930'luk artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, kasımda cari işlemler hesabı 3 milyar 666 milyon dolar açık verdi. Bunun sonucunda, ocak-kasım döneminde cari işlemler açığı 41 milyar 814 milyon dolar oldu.

Son 12 aylık cari işlemler açığı da 44 milyar 988 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı kasımda 5 milyar 265 milyon dolar, ocak-kasım döneminde 48 milyar 311 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı kasımda 7 milyar 122 milyon dolar oldu. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 683 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2 milyar 648 milyon dolar oldu.

Birincil gelir dengesi kalemi kasımda 240 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 13 milyon dolar net giriş kaydetti.

Öte yandan, ekim ayına ilişkin cari işlemler açığı 359 milyon dolardan, 352 milyon dolara revize edildi.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Kasım 2022'de 3 milyar dolar açık vermesini bekliyordu. Ekonomistlerin 2022 sonuna yönelik cari işlemler açığı beklentisi ise 46,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmişti.