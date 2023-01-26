Bugün kandil mi, 26 Ocak ne kandili?

Mübarek üç aylar içerisinde yer alan Regaip Kandili, yılın ilk kandil gecesi olma özelliğini taşıyor.

Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

Yılın ilk kandili olan Regaip Kandili bu akşam idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hicri Takvim bilgilerine göre belirlediği dini günler arasında yer alan Regaip Kandili, bu yıl 26 Ocak Perşembe gününe denk geliyor.

Yılın ilk kandili olan Regaip Kandili, her yıl Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece idrak ediliyor.

Regaip Kandili gecesinin önemi nedir?

İslam Ansiklopedisinde yer alan bilgilere göre; Regaib gecesi, Kur'an'da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde; gün belirtilmeden oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan (el-Bakara 2/217; el-Maide 5/2, 97; Ebu Davud, "Ṣavm", 55; İbn Mâce, "Ṣıyam", 43) receb ayında bulunmakla birlikte özellikle tasavvufî eserlerde yer alan, Hz. Peygamber'in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü, receb ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis alimlerince belirtilmiştir.