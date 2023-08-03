Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerimizde hava sıcaklığı şöyle olacak;

MARMARA

EDİRNE °C, 38°C

İSTANBUL °C, 35°C

KIRKLARELİ °C, 37°C

KOCAELİ °C, 37°

EGE

A.KARAHİSAR °C, 34°C

DENİZLİ °C, 40°C

İZMİR °C, 35°C

MANİSA °C, 41°C

AKDENİZ

ADANA °C, 35°C

ANTALYA °C, 32°C

HATAY °C, 32°C

MERSİN °C, 34°C

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 34°C

ESKİŞEHİR °C, 35°C

KONYA °C, 35°C

YOZGAT °C, 33°C

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 32°C

DÜZCE °C, 35°C

KASTAMONU °C, 33°C

ZONGULDAK °C, 28°C

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 35°C

SAMSUN °C, 28°C

TOKAT °C, 34°C

TRABZON °C, 28°C

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, 30°C

KARS °C, 30°C

MALATYA °C, 37°C

VAN °C, 29°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR °C, 41°C

GAZİANTEP °C, 39°C

SİİRT °C, 40°C

ŞANLIURFA °C, 41°C