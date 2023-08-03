Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre hava sıcaklıkları yurt genelinde 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bazı illerimizde hava sıcaklığı şöyle olacak;
MARMARA
EDİRNE °C, 38°C
İSTANBUL °C, 35°C
KIRKLARELİ °C, 37°C
KOCAELİ °C, 37°
EGE
A.KARAHİSAR °C, 34°C
DENİZLİ °C, 40°C
İZMİR °C, 35°C
MANİSA °C, 41°C
AKDENİZ
ADANA °C, 35°C
ANTALYA °C, 32°C
HATAY °C, 32°C
MERSİN °C, 34°C
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 34°C
ESKİŞEHİR °C, 35°C
KONYA °C, 35°C
YOZGAT °C, 33°C
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 32°C
DÜZCE °C, 35°C
KASTAMONU °C, 33°C
ZONGULDAK °C, 28°C
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 35°C
SAMSUN °C, 28°C
TOKAT °C, 34°C
TRABZON °C, 28°C
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, 30°C
KARS °C, 30°C
MALATYA °C, 37°C
VAN °C, 29°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR °C, 41°C
GAZİANTEP °C, 39°C
SİİRT °C, 40°C
ŞANLIURFA °C, 41°C
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