Brezilya güle oynaya çeyrek finalde!

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda son 16 Turu heyecanı yaşandı. Brezilya ile Güney Kore, 974 Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Brezilya, Güney Kore'yi 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Neymar etkili bir performans ortaya koydu ve tarihe geçen bir gole imza attı.

Brezilya 68 yıl sonra başardı

İlk yarıyı 4-0 önde tamamlayan Sambacılar, Dünya Kupası tarihinde ikinci kez bir maçın ilk yarısında dört gol attı. Sambacılar, 68 yıl önce 1954 Dünya Kupası karşılaşmasında Meksika'yı 5-0 yenerken; ilk yarıda dört kez rakip ağları havalandırmıştı. Brezilya ayrıca, 1950 Dünya Kupası'ndan bu yana 36 dakikada ilk kez dört gol buldu.

Neymar'dan tarihi gol

Katar 2022'deki ilk golünü atan Neymar, Pele ve Ronaldo'dan sonra 3 farklı Dünya Kupası'nda gol atan 3. Brezilyalı olarak tarihe geçti. Neymar ayrıca, 77 golle Brezilya Milli Takım tarihinin en golcü oyuncusu konumunda bulunan Pele ile arasındaki gol farkını da 1'e indirdi. Yıldız oyuncu, milli takım formasıyla 76 gole ulaştı. Neymar Dünya Kupası'nda 1 gol daha bulması halinde Pele'nin gol rekoruna ortak olacak.