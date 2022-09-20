BM 77. Genel Kurul görüşmeleri başladı!

Guterres, dünya liderlerine hitabında, jeopolitik bölünmüşlüklere, artan eşitsizliklere ve zorluklara rağmen varılan anlaşmanın ardından tahıl taşıyan gemilerden biri olan "Brave Commander" için "Bu gemi, birlikte hareket ettiğimizde dünyanın neler başarabileceğinin bir simgesi." dedi.

Eşsiz ve kapsamlı bir girişim ile tahıl gemilerinin savaş bölgesinden ayrılabildiğini belirten Guterres, "Ukrayna ve Rusya, Türkiye'nin desteğiyle muazzam karmaşıklıklara, karşı çıkanlara ve cehennem savaşına rağmen bir araya geldi ve bunu başardı. Kimileri buna mucize diyebilir, gerçekte ise bu çok yönlü bir diplomasi." ifadelerini kullandı.

Guterres, tahıl anlaşması ile tahıl yüklü gemiler için güvenli bir geçiş sağlandığını, bu gemilerin aynı zamanda umut taşıdığını kaydetti.

"Umuda ve daha fazlasına ihtiyacımız var, eyleme ihtiyacımız var." diyen Guterres, küresel gübre pazarındaki sorunun ise acilen çözülmesi gerektiğine işaret etti.

Guterres, "Bir an önce harekete geçilmezse, küresel gübre kıtlığı hızla küresel gıda kıtlığına dönüşecek." uyarısı yaptı.

Sosyal medya platformlarına yönelik eleştiriler de yönelten Guterres, şöyle konuştu:

"Öfke, hiddet ve olumsuzlukları paraya çeviren bir iş modeline dayalı sosyal medya platformları, toplumlara tarif edilemez zararlar veriyor. Özellikle kadınları ve savunmasız grupları hedef alan nefret söylemi, dezenformasyon ve istismar çoğalıyor. Verilerimiz, mahremiyetimiz yok sayılarak davranışlarımızı etkilemek için alınıyor ve satılıyor, casus yazılımlar ve gözetimse kontrolden çıkmış durumda."

Guterres, dünyanın karşı karşıya olduğu sorunlar karşısındaki ayrışmalara da değinerek, "Jeopolitik bölünmüşlükler Güvenlik Konseyi'nin işleyişini, uluslararası hukuku, insanların demokratik kurumlara olan güvenini ve inancını ve her türlü uluslararası iş birliğini baltalıyor. Bu şekilde devam edemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

İş birliği ve diyaloğun "içinde yaşadığımız dünyada tek yol" olduğunu dile getiren Guterres, hiçbir küresel sorunun tek başına çözülemeyeceğini ve bir dünya koalisyonuna ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Guterres, dünyanın gözünün Ukrayna-Rusya savaşına çevrildiğine ancak Afganistan'dan Afrika'ya Libya'dan Suriye'ye, İsrail-Filistin sorunundan Myanmar'a ve Yemen'e dünyanın farklı yerlerinde de sorunların devam ettiğine dikkati çekerek, uluslararası toplumdan dünyanın farklı yerlerindeki sorunları görmezden gelmemelerini istedi.

Genel Sekreter Antonio Guterres, şöyle devam etti:

"Çoğu Afrika'da 1,6 milyar insanın bulunduğu yaklaşık 94 ülke korkunç bir fırtınayla karşı karşıya. Salgının ekonomik ve sosyal yansımaları, yükselen gıda ve enerji fiyatları, artan borç yükü, hızla tırmanan enflasyon ve finansmana erişim eksikliği gibi krizler peş peşe birbirini besliyor, eşitsizlikleri artırıyor, zorluklar yaratıyor, enerji geçişini geciktiriyor ve küresel finansal çöküşü tehdit ediyor. Toplumsal huzursuzluklar kaçınılmaz ve çatışma çok uzak değil ama böyle olmak zorunda da değil. Aşırı yoksulluğun, yokluğun veya açlığın olmadığı bir dünya hayal etmek imkansız değil."

İklim kriziyle mücadele için liderlere fosil yakıt şirketlerine vergi uygulanması çağrısında da bulunan Guterres, "Dünyamız fosil yakıtlara bağımlı halde ve müdahale zamanı geldi. Fosil yakıt şirketlerinden hesap sormalıyız." diye konuştu.