Bill Gates: Yeni pandemiye hazır olun

2015 yılında COVID-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirten ve uyarılarda bulunan Gates'i haklı çıkarmıştı. Pandemi ile ilgili açıklamalarıyla çok konuşulan Bill Gates dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı.

Hürriyet'in haberine göre, koronavirüse karşı en büyük silah olarak nitelendiren aşılara verdiği destek ile bilinen Gates'ten çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Sidney'de bir konferansta konuşan Gates, dünya liderlerine çağrıda bulundu.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Gates sıradaki pandeminin insan yapımı olacağı ve koronavirüsten çok daha acımasız olabileceğini belirtti.

Dünya liderlerinin farklılıkları bir kenara bırakarak şimdiden hazırlıklara başlaması gerektiğinin altını çizen Gates, daha fazla küresel işbirliği çağrısında bulundu.

“Tatbikat yapılması lazım”

Bill Gates, söz konusu senaryonun gerçekleşmesi durumunda bunun dünyaya ekonomik maliyetinin 10 trilyon dolar olacağını söyledi.

Gates, kâbus senaryosu olarak anılan bu duruma hazırlıklı olmak için her beş yılda bir hem ülke hem de bölgesel düzeyde bir tatbikat yapılması gerektiğini belirtti.

COVID-19'un son pandemi olmayabileceğini defalarca dile getiren Gates, yeni bir salgını önlemek için dikkat çeken bir karar almıştı.

Gerekli adımların atılması durumunda yeni bir pandeminin önlenebileceğini belirten Gates, bu kapsamda küresel salgına karşı müdahale için oluşturulan GERM ekibi olarak adlandırdığı bir müdahale ekibine yılda 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

Gates'in planı söz konusu yatırımın yanı sıra Dünya çapında teşhis ve sağlık sistemlerine yönelik Ar-Ge'ye daha fazla destek sağlamayı da içeriyor.

“3 bin kişilik bir müdahale ekibi”

GERM'in tek önceliği pandemiyi önlemek olan 3 bin kişilik bir müdahale ekibi olacağının altını çizen Gates, GERM ekiplerinin epidemiyologlar ve veri bilimcilerinden lojistik uzmanlarına ve iletişim ve diplomasi becerilerine sahip olan bir dizi uzmandan oluşacağını belirtti.