Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi hazırlıkları
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.
Top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale taktik maçla tamamlandı.
Beşiktaş, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanın ardından Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.