Beşiktaş'ta derbi öncesi Güneş'ten forvet kararı!

Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi başladı. Deneyimli teknik adam geçtiğimiz cuma günü düzenlenen törenle resmi sözleşmeye imza attı.

Beşiktaş camiası umutlu

2023-2024 sezonu sonuna kadar siyah-beyazlı takımın başına geçen Güneş, yaptığı açıklamada "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bana bu şansı veren başkanımız başta olmak üzere tüm yönetime teşekkür ediyorum. Son zamanlarda bana büyük sevgi gösteren taraftarımıza da teşekkür ederim. Daha önceki birlikteliğimizde güzel şeyler ortaya koyduk. Eksiklerimiz de oldu. Ancak bana verilen sevgi, aramızdaki ilişkiyi gösteriyor. Şartların buraya gelmesini ne şartlar ne de yönetim istemezdi. Zaman zaman futbol takımlarında değişiklikler olabiliyor" dedi.

Forvet için karar verildi

Cenk Tosun ile Wout Weghorst ikilisinin 5-2 kazanılan Ümraniyespor maçındaki performansı camiada büyük sevinç yarattı. Kartal bu sezon ilk defa 5 golle kazanırken, iki forvet toplamda 4 gol, 1 asiste imza attı. İlk kez 11’de şans bulan Cenk Tosun 2 golün yanı sıra ilk yarıda Weghorst’a bir asist yaptı. Hollandalı forvet ise 2 şık golle yıldızlaştı.

Weghorst'u Gomez'e benzetiyor

Siyah-beyazlı yönetim ve taraftarlar gibi Teknik Direktör Şenol Güneş de Cenk ile Weghorst ikilisinin performansından çok memnun kaldı. Güneş’in deneyimli oyunculara cumartesi günü Galatasaray’la oynanacak derbide de ilk 11’de forma vereceği aktarıldı. Eski öğrencisi Cenk’i her zaman 11’de düşünen Şenol Güneş’in, Mario Gomez’e benzettiği Weghorst’u da çok beğendiği ifade edildi. Cenk Tosun ve Wout Weghorst’un da birlikte oynamaktan mutluluk duydukları vurgulandı. Hücumda çok iyi bir uyum yakalayan ve birbirlerini tamamlayan siyah-beyazlı oyuncuların önümüzdeki dönemde yan yana görev yapmak istedikleri kaydedildi.