Beşiktaş'a bir darbe de Ankara'dan!
Hafta içi UEFA Konferans Liginde ağır bir yenilgi alan Beşiktaş, Ankaragücü deplasmanından da beraberlikle döndü. Beşiktaş bu sonuçla liderin 11 puan gerisine düştü.
Geçtiğimiz hafta, UEFA Konferans Ligi'nde Club Brugge'e mağlup olan Beşiktaş, Ankaragücü deplasmanına konuk oldu.
Rıza Çalımbay'ın gelişiyle ligde iyi sonuçlar almaya başlayan Beşiktaş, Ankara deplasmanında seriyi sürdüremedi.
21. dakikada yenik duruma düşen Beşiktaş, 74. dakikada Chamberlain'in golüyle beraberliği kurtardı.
Beşiktaş bu sonuçla, ligin 14. haftasında liderin 11 puan gerisine düştü.
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