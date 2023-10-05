Beşiktaş taraftarından Büyükekşi'ye protesto!

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Beşiktaşlı yöneticilerle protokol tribününden takip eden Büyükekşi, siyah-beyazlı taraftarların, aleyhinde yaptığı tezahüratları ilk yarının sonuna doğru artması üzerine devre arasında stattan gitti.