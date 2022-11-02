Beşiktaş derbi hazırlıklarını sürdürdü!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Asbaşkan Emre Kocadağ, Proje ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Melih Arslan ile TFF ve UEFA ile İlişkilerden Sorumlu Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan’ın izlediği basına kapalı antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Şenol Güneş idmana katılmadı

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik ağırlıklı bir çalışmaydı. İdman; ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Dar alanda yapılan taktiksel maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.