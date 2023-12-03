Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat!

Beşiktaş Kulübü'nün 35'inci başkanı Hasan Arat oldu. Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'yı geçerek başkanlığa seçildi.

Hasan Arat kimdir?

27 Eylül 1959 yılında dünyaya gelen Hasan Arat, spor yöneticisi, iş insanı ve eski profesyonel basketbolcudur. İstanbul'un 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapma teklifinin liderliğini yaptı.

Hasan Arat 7 yıl boyunca profesyonel basketbol oynadı. Kariyerine Adana Demirspor'da başlamıştır. 1975'te Fenerbahçe basketbol yıldız takımında, sonra 1977-1981 yılları arasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde 5 yıl forma giydi. 1982-83'te de Galatasaray'da oynayıp jübilesini yine Galatasaray'da yapmıştır. 1998-2000 yılları arasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Başkan Yardımcılığını yaptı.

Hasan Arat nerelidir?

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat Adanalıdır.