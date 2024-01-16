Beşiktaş Arda Turan'ın takımını kupanın dışına itti
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Beşiktaş, Eyüpspor'u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Beşiktaş, Eyüpspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'ndaki karşılaşma genel olarak Beşiktaş'ın kontrolünde geçti.
Siyah-beyazlı ekip mücadeleyi 4-0 kazanmayı başardı.
Cenk Tosun duble yaptı
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Salih Uçan, 36. ve 67. dakikada Cenk Tosun, 87. dakikada ise Ante Rebic kaydetti.
Bu sonucun ardından Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi. Beşiktaş ise son 16 turuna yükselmeyi başardı.
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