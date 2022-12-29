Beşiktaş, Adana Demirspor'u ağırlıyor!

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam saat 20:00'de Vodafone Park'ta Adana Demirspor'u konuk edecek. Derbi maçında G.Saray'a mağlup olduktan sonra Antalya maçı ertelenen, bir sonraki hafta G.Antep deplasmanında altın değerinde iki puan daha bırakarak toplam 5 puan yitiren ve zirve yarışında büyük yara alan siyah-beyazlılar evindeki kritik randevuda güçlü rakibini yenip üst sıralardan kopmamaya çalışacak.

Zirveye tutunacak

Siyah-beyazlılarda bu akşam yaşanacak olası puan kaybı, Beşiktaş için her şeyi daha da zor bir hale getirecek. Yönetim sadece puan olarak geride kalmaktan değil, aynı zamanda tribünlerin de tepkisinden çekiniyor. Bu nedenle Başkan Çebi ve yönetim sık sık Ümraniye'ye giderek hem teknik heyet hem de oyunculara moral ve destek verdiği öğrenildi. Adana Demirspor maçı siyahbeyazlılar için adeta kader sınavı haline geldi. Kartal, rakibini devirmeyi başarırsa rahat bir nefes alacak ve zirve yarışına güçlü bir şekilde tutunacak.

Masuaku tekrar 11'de

Beşiktaş'ta en çok eleştirilen isimlerden biri olan Arthur Masuaku'nun bugün sahaya ilk 11'de çıkacağı öğrenildi. Teknik kadronun verdiği şansı iyi kullanamayan Umut Meraş'ın yerine Antep maçında sonradan giren ve asist yapan Masuaku, Adana Demir maçında başlama düdüğüyle birlikte sahada olacak. Öte yandan aynı maçta kötü bir performans sergileyen ve takımını 10 kişi bırakabilecek hareket sergileyen Kevin N'Koudou'nun lerine de İngiliz yıldız Redmond'un oynaması bekleniyor.