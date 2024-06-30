Berat Albayrak: Bütün uyuyanları uyandırmak için bir uyanık yeterli

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, NUN Okulları 2023-2024 eğitim öğretim dönemi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Albayrak, ''Malcolm X’in çok güzel bir sözü var; ‘Bütün uyuyanları uyandırmak için bir uyanık yeterli.’ Girdiğiniz her mecliste İnşallah uyuyanları uyandırmayı rabbim sizlere nasip etsin. Rabbim İnşallah bulunduğunuz ortamları hakkı, adaleti, güzelliği ve iyiliği emredenlerden olmayı nasip etsin." dedi.

NUN Okulları 4. Mezuniyet Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eşi Emine Erdoğan, Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Sadık Albayrak ve Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu, Ahmet Akif Albayrak'ın da bulunduğu öğrenciler mezuniyet coşkusu yaşadı. Törende konuşma yapan eski Bakan Berat Albayrak öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Albayrak, konuşmasında şunları söyledi:

"Çok zor bir dünya ile kültürel anlamda ve manevi anlamda bir medeniyet sorgulamasının olduğu bir dünya ile muhatabız. Birçok medeniyetin yıkıldığı, yok olduğu ve tehdit altında kaldığı bir iklimde çok önemli bir hususu hiçbir zaman unutmamamız lazım. O da şudur; Bütün dünya medeniyetinin uykuya daldığı hakikate karşı kör ve sağar olduğu bir iklimde Malcolm X'in çok güzel bir sözü var, ‘Bütün uyuyanları uyandırmak için bir uyanık yeterli.’ Girdiğiniz her mecliste İnşallah uyuyanları uyandırmayı rabbim sizlere nasip etsin. Rabbim İnşallah bulunduğunuz ortamları hakkı, adaleti, güzelliği ve iyiliği emredenlerden olmayı nasip etsin."