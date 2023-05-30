Benzine zam geldi!

Benzinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 66 kuruş zam geldi.

Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 21.22 liraya, Ankara'da 21.57 liraya, İzmir'de 21.58 liraya, Adana'da 21.93 liraya, Diyarbakır'da ise 22.23 liraya yükseldi.

Som zamla beraber benzin fiyatı mayıs ayında yüzde 4.2 yükselmiş oldu.

Motorin fiyatında ise bugün herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 19,34 liradan satılırken, benzinin litresi ise ortalama 21,23 liradan satılıyor.