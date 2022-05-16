Benzine ve LPG'ye zam geliyor!

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve dövizdeki gelişmelerle gözler benzin ve LPG fiyatlarına çevrilmişti.

Benzin ve LPG'ye zam bekleniyor!

Benzin grubunda artış bekleniyor. Tahminlere göre benzinin litre fiyatı 1 lira 68 kuruş yükselecek. Benzinin litre fiyatı yeni zamla birlikte 22 lirayı aşacak.

LPG'ye de bu geceyarısından itibaren 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor. İstanbul'da LPG'nin litresi 10.93 TL'den satılıyor. Yeni zamla LPG litre fiyatı 11 lirayı aşacak.