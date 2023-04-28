Benzine indirim geliyor!

Brent petrolün varil fiyatında yaşanan dalgalanma ve döviz kurunun etkisiyle akaryakıtta fiyat değişimleri devam ediyor.

Motorinin litre fiyatına yapılan indirimlerin ardından motorin 19 TL seviyesinin altına gerilemişti.

Bu kez de indirim benzin fiyatlarına yapılacak. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 90 kuruşluk inidirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da;

Motorin litre fiyatı 19.71 liradan, benzinin litresi ise ortalama 21.25 liradan satılıyor.