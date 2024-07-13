AjansHaber.com.tr Gündem Bebeğini çöpe atan kadın adliyeye sevk edildi

Bebeğini çöpe atan kadın adliyeye sevk edildi

Avcılar’da, dünyaya getirdiği bebeğini poşete koyarak çöp konteynerinin yanına bırakan Fatma Ş., adliyeye sevk edildi.

Firuzköy Mahallesi’nde bulunan bir çöp konteynerine yeni doğan bir bebeğin poşet içerisinde bırakıldığının belirlenmesi üzerine ekipler sevk edildi. Bebeğini, ağzını bağladığı poşetle çöpe atan kadın aranırken, yeni doğan kız bebek Çam Sakura Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada bebeğin annesi Fatma Ş. isimli kadını evinde yakaladı. Fatma Ş.'nin evlilik dışı hamile kaldığı ve hamilelik sürecini ailesinden gizlediği öğrenildi. Evinin banyosunda doğum yaptıktan sonra ailesinin göstereceği tepkiden korktuğu için yeni doğan bebeği bir poşete koyarak çöp konteynerine bıraktığı belirlenen kadın, "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan bu sabah Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis'e sunuldu!
Emlak Konut’ta bayrak değişimi!
Kılıçdaroğlu'ndan zehir zemberek paylaşım!
2026 NATO Zirvesi Türkiye'de yapılacak!
Erdoğan'dan NATO'da "terör" vurgusu!
KPSS'ye 1 milyon 642 bin 142 kişi başvurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde konuştu!