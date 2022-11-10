Bayburt'ta köy ve yayla yollarında karla mücadele çalışması!

Soğanlı Dağları'ndaki 2 bin 500 rakımlı Günbuldu köyü ile Aydıntepe Yaylası'nda olumsuz hava koşulları ve kar sonucu görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda aksamanın yaşanmaması için karla mücadele çalışması başlattı.

Etkili olan tipi ve sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ekipler, yolu kardan temizledi.