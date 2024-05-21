Başıboş sokak köpekleriyle ilgili yeni düzenleme TBMM'ye geliyor!

Ankara / Ulaş Kaya

Kamuoyunu adeta ikiye bölen başıboş köpek sorununa ilişkin başlıkları da içeren “Hayvanları Koruma Kanunu”nda düzenlemeye gidiliyor.

Yeni düzenlemede başıboş sokak hayvanlarına yönelik toptancı bir yaklaşımdan ziyade illerin barınak kapasitesine göre farklı yol haritaları oluşturulması gündemde.

Kısırlaştırma, aşılama ve sahiplendirme evrelerinden oluşan bir dizi önlem alınarak başıboş köpek nüfusu kademeli olarak azaltılacak. Uyutma seçeneği dahil, diğer tüm başlıkların da Meclis'teki ilgili komisyonda tartışmaya açılabileceği öğrenildi.

4 binin üzerinde başvuru yapıldı

Geçen yıl, TBMM Dilekçe Komisyonu'na vatandaşlar tarafından yapılan en fazla şikayet başıboş sokak köpekleri ile ilgili yapılmıştı. TBMM’de 28. Dönem'in başlangıcı olan 15 Mayıs’tan bu yana 4 bini aşkın dilekçede sokak köpeği sorununa değinildi.