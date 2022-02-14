Barajın kaldırılması sınavsız üniversite demek değildir

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Doktora Öğretiminin İyileştirilmesi Çalıştayı'nda konuştu.

Özvar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

(Sınavlarda barajın kaldırılması) Buradaki esas amacımız daha fazla adayın tercih yapabilme hakkına ulaşmasıdır. Biz burada programların puanlarını düşürmüyoruz. Bu durum öğrencilerin hiç soru çözmeden okullara girmesi anlamına gelmiyor. Bu yeni sistem aslında daha fazla öğrencinin kontenjanlara ulaşabilmesi anlamına geliyor.

Öğrencinin üzerindeki barajı geçme stresi kalktığı için, öğrencilerimizden geri aldığımız bildirim, motivasyonlarının arttığı yönünde.

Aslında biz yaptığımız bu çalışma ile öğrencilerin kontenjanlara başvurularını artırmış oluyoruz.