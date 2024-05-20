Balıkesir'de feci kaza: Kamyonun altına girdi!

Kaza, saat 12.30 sıralarında Çanakkale-İzmir kara yolunun Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yola çıkan köpeği fark eden Hasan Özkaya'nın (22) ani manevra yaptığı 10 F 0501 plakalı otomobil kaldırımı aşarak yan yolda seyir halinde ilerleyen V.B. yönetimindeki 10 AEK 163 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Ön kısmı hafriyat kamyonunun altına giren otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü Özkaya ile yanındaki Ali Yıldız (20) ve Nazife Nehir Akyay'ın (22) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Fatma Sıla Ecerel (18) ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ecerel'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, çevredekiler kazaya neden olan köpeğin yara almadığını belirtti.

Olay yerine yakın iş yeri bulunan Osman Padem, "İş yerimde otururken bir anda fren sesi duydum. Araç direksiyon hakimiyetini kaybetmiş, iş yerimin önünden geçti. Sonra da uçarak alt yola düştü. Karşı yönden gelen kamyonun altına girdi" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.