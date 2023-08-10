Baladın'ı tehdit eden için istenen ceza belli oldu

Milli voleybolcu Hande Baladın'ın şampiyonluk sevincine gölge düştü. Şampiyonluktan 3 gün sonra sosyal medya hesabından tehditlere maruz kalan genç voleybolcu "Can güvenliğim yok. Korkuyorum" diyerek savcılığa koştu.

"Yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit edildiğini ileri süren Baladın, takıntılı kullanıcıdan şikayetçi oldu. Harekete geçen polis, Mustafa N. Bakırköy'de yakalanmıştı.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde kaydı olduğu aynı zamanda hastanede teknik personel olarak çalıştığı da belirlenen Mustafa N. 1 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Mustafa N., savcılık ifadesinde "Sosyal medya hesabıma düşen reklamlarda firmanın yüzü olan Hande Baladın isimli şahısı gördüm. Kendisine ulaşmaya çalışıp reklamları engellemek istedim.

Bu süreçte kendisine duygusal bir yakınlık hissetmeye başladım" diyerek suçlamaları kabul etmişti. Sabah’ın haberine göre olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Düzenlenen iddianamede Mustafa N. sanık, Milli voleybolcu Hande Baladın ise müşteki olarak yer aldı. Hazırlanan iddianamede Hande Baladın'a "Yüzüne asit atacağım" ifadesini kullanan Mustafa N'nin "Silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianame gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi'nce değerlendirme aşamasında.