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Bakan Yerlikaya açıkladı: 3 ayrı suç örgütü çökertildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da düzenlenen "KAFES-46” operasyonlarında, 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da düzenlenen "KAFES-46” operasyonlarında, 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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