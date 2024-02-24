Bakan Yerlikaya açıkladı: 3 ayrı suç örgütü çökertildi!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da düzenlenen "KAFES-46” operasyonlarında, 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da düzenlenen "KAFES-46” operasyonlarında, 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Bursa’da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-46” operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 24, 2024
❗️Elebaşılığını Bülent Çetkin’in yaptığı Organize Suç Örgütü,
❗️Elebaşılığını Osman Deliçay’ın yaptığı Organize Suç Örgütü ve
❗️Elebaşılığını Muhammet Tayyar Türkeş’in(Yurtdışı firar) yaptığı 3️⃣ ayrı Organize Suç… pic.twitter.com/WJZhmwRVFX
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