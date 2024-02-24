Bakan Yerlikaya açıkladı: 3 ayrı suç örgütü çökertildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da düzenlenen "KAFES-46” operasyonlarında, 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bursa’da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-46” operasyonlarında;

❗️Elebaşılığını Bülent Çetkin’in yaptığı Organize Suç Örgütü,

❗️Elebaşılığını Osman Deliçay’ın yaptığı Organize Suç Örgütü ve

❗️Elebaşılığını Muhammet Tayyar Türkeş’in(Yurtdışı firar) yaptığı 3️⃣ ayrı Organize Suç… pic.twitter.com/WJZhmwRVFX