Bakan Özhasekİ: “Millet can derdinde, siz hesap peşindesiniz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremden etkilenen 11 ilde hummalı şekilde faaliyetlerin sürdüğünü belirterek, “Emin olun, hepimiz ekip olarak gece, gündüz çalışıyoruz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Ama üzücü de işler oluyor. Düşünün, deprem olmuş. Bizim anlı şanlı muhalefetteki partilerimizin genel başkan yardımcıları konuşuyorlar. ‘Hükümet bunun altında kalır.’ diyorlar. Allah sizin iyiliğinizi versin. Millet can derdinde, siz hesap peşindesiniz. Lütfen hiç değilse insanların acıları üzerinden, deprem üzerinden siyaset yapmayın.” dedi.

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapımı kısa sürede tamamlanan ilk 41 bin konut ve 5 bin köy evi, hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor. Bugün Osmaniye’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla gerçekleştirilen ‘Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni’nde, 1976 kalıcı konut vatandaşlara teslim edildi.

“EVLERİMİZİ DAĞITMAYA BAŞLADIK”

Törende konuşan Bakan Özhaseki, 6 Şubat depremlerinin bin yıl boyunca başımıza gelen en büyük felaket olduğunu, Allah böyle bir acıyı bir daha yaşatmaması için dua ettiğini söyledi. Geçen bir sene içerisinde Bakanlık olarak hiç durmadan çalıştıklarını vurgulayan Bakan Özhaseki, “Evlerimizi dağıtmaya başladık. Hak sahibi olan kardeşlerimiz evlerine kavuşunca onların yüzündeki mutluluk dünyaya değer. Şimdi bazı kardeşlerimiz kura çekiminde evlerinin çıktığını görecekler. Çıkmayan kardeşlerim lütfen üzülmesinler. Onların evlerini de en kısa sürede teslim etmeye çalışıyoruz. En geç 1-1,5 yıla tamamıyla bütün hak sahiplerimizin evlerini teslim etmiş oluruz. Şunu bilin; sizler huzurla, güvenle, o güzel evlerinizde oturup, dönüp bizlere ‘Allah sizlerden razı olsun’ deyinceye kadar buradayız. ‘Hakkımız helal olsun’ deyinceye kadar gitmeyeceğiz. Hiç endişeniz olmasın.” diye konuştu.

“EVLERİMİZİ DEPREME UYGUN YAPMAK ZORUNDAYIZ”

Binaları deprem gerçeğini bilerek yaptıklarını belirten Bakan Mehmet Özhaseki, “Evlerimizi, iş yerlerimizi, küçücük bir kulübe bile yapıyorsak bunu depreme uygun yapmak zorundayız.” ifadelerini kullandı.

“ONLARI BU MİLLETİN VİCDANINA BIRAKIYORUZ”

Depremin olduğu dönem AK Parti'de Genel Başkan Yardımcısı olduğunu hatırlatan Bakan Özhaseki, depremin ilk anından itibaren herkesin seferber olduğunu söyledi. Böyle bir milletin üyesi olmaktan dolayı gururlu olduğunu belirten Bakan Özhaseki, “Bir de o dönemde milyonlarca nüfusa hitap eden bazı illerimizin büyükşehir belediye başkanları, özel uçaklarla geldiler. 20-30 tane sosyal medyacıyla, kamerayla birlikte oralarda resimler verdiler. Selfieler çekindiler. Deprem turisti olarak bırakıp gittiler. Onları da bu milletin vicdanına havale ediyoruz. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Onlar da tiynetinin gerektirdiğini yapıyor.” diye konuştu.

“9 ŞİDDETİNDE BİLE DEPREM OLSA YIKILMAYACK KONUTLAR VAR”

Depremin ardından son 1 yılda Bakanlık olarak neler yaptıklarını da anlatan Bakan Özhaseki, “Bizler Bakanlık olarak en uygun zeminlerde yerler tespit edip inşaatlara başladık. şu anda deprem bölgesindeki rezerv alanlarda 207 bin bağımsız bölümün yapımı devam ediyor. Şehir merkezlerinde 50 bin konutun, köylerde ise 50 bin çelik köy evinin de yapımına başlanmış durumda. 5 tona yakın çelik, aralarında taş yünü, dışında betopan, içinde alçıpanlarını koyarak; sağlam, 9 şiddetinde bile deprem olsa yıkılmayacak konutlar yapıyoruz. Toplamda 307 bin konutumuzun inşası hızla devam ediyor. Şimdi 46 bin konutu teslim ediyoruz. Önümüzdeki bir ay içerisinde bu sayı 75 bine çıkacak. Yani yine burada da kura çekmeye devam edeceğiz. Ondan sonra da sene sonuna kadar her ay bitirdiğimiz teslim aşamasına gelen 15- 20 bin civarında konutumuzu da yine sizlere teslim etmeye devam edeceğiz.” dedi.

“İSTASYON CADDEMİZİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ”

Bakan Mehmet Özhaseki, bir taraftan şehirlerin merkezlerine başladıklarını kaydederek, “Şimdi gelirken İstasyon Caddesi'ne girdik. Orada yıkılan alanları gördük. Allah izin verirse İstasyon Caddesi’nde ne kadar bina yıkılmışsa hepsine 2-3 ay içinde başlayıp, bir sene sonra da bitirip sizlere teslim edeceğiz. İstasyon Caddemizi ayağa kaldıracağız.” şeklinde konuştu.

“AMA ÜZÜCÜ İŞLER DE OLUYOR”

Her tarafta hummalı şekilde faaliyetlerin sürdüğünü vurgulayan Bakan Özhaseki, şunları söyledi:

“60 milyar lira kadar bir kaynak temin ettik, onun 4 milyar lirasını da Osmaniye'miz için ayırdık. Osmaniye'nin baştan sona su şebekelerini, kanallarını, arıtma tesisini yenileyerek işimizi bitirmiş olacağız. Emin olun, hepimiz ekip olarak gece, gündüz çalışıyoruz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Ama üzücü de işler oluyor. Düşünün şimdi deprem olmuş. Bizim anlı şanlı muhalefetteki partilerimizin genel başkan yardımcıları konuşuyorlar. ‘Hükümet bunun altında kalır.’ diyorlar. Televizyonlarda da çıktı. Allah sizin iyiliğinizi versin. Millet can derdinde, siz hesap peşindesiniz. Nasıl bir insanlıktır bu böyle? Lütfen hiç değilse insanların acıları üzerinden, deprem üzerinden siyaset yapmayın.”

Konuşmaların ardından Bakan Mehmet Özhaseki, törene katılan protokol üyeleri ile birlikte hak sahiplerine evlerinin anahtarını teslim etti.

ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Bakan Mehmet Özhaseki, törenin ardından Osmaniye'de depremlerden etkilenen esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Özhaseki, depremin ardından esnaf için yapılan Cebelibereket Konteyner Çarşı'ya ziyarette bulundu. Esnafla sohbet edip taleplerini dinleyen Bakan Özhaseki, ikram edilen yöresel yiyecekleri tattı. Bakan Mehmet Özhaseki, afette hasar gördüğü için TOKİ tarafından "Yerinde Dönüşüm Projesi" yürütülecek Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Metin Tamer ve Sefa Evler sitelerini inceledi, sonra projeden yaralanacak bina sakinleriyle görüştü.