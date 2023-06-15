Bakan Özhaseki: "Deprem bölgesi için yeni formüller var"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Bakanlığa atanmasının hemen ardından ilk ziyaretini 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan Adıyaman’da gerçekleştirmişti.

Bakan Özhaseki, göreve geldiği ilk andan itibaren kalıcı konutların bir an önce bitirilmesi için deprem bölgesindeki çalışmalarına hız kesmeden devam ederken Bakanlık yetkilileriyle birlikte bu kez 16 Haziran’da Malatya ve Kahramanmaraş’ta, 17 Haziran’da Hatay’da bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunacak.

“Bakan Özhaseki: “Deprem bölgesi için üzerinde çalıştığımız yeni formüller var, o formüller devreye girdiğinde depremzede kardeşlerimizin evlerini çok daha kısa sürede vereceğiz”

Göreve atanmasının hemen ardından deprem bölgesindeki çalışmalardan hiçbir zaman el çekilmeyeceği mesajını veren Bakan Özhaseki, geçtiğimiz günlerde; deprem bölgesi için üzerinde çalıştıklarını, yeni formüllerin olduğunu ve o formüllerin devreye girdiğinde depremzede vatandaşların evlerine çok daha kısa sürede kavuşacaklarını açıklamıştı.

“Bakan Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a deprem konutlarının inşasını hızlandıracak farklı formülleri kabine toplantısında sundu”

Bakan Mehmet Özhaseki, dün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a deprem konutlarının inşasını hızlandırılacak yeni formülü sundu. Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da yaptığı açıklamada, “Deprem bölgesindeki 10 ilimizin yeniden ayağa kaldırılması birinci önceliğimizdir. Deprem konutlarının inşasını hızlandıracak farklı alternatifler üzerinde mütalaalarımız sürüyor.” ifadelerine yer vermişti.