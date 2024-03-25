Bakan Özhaseki Adıyaman'da konuştu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman’da mitingine katıldı. Bakan Özhaseki, burada yaptığı konuşmasında tüm engellemelere rağmen 22 yıllık AK Parti iktidarı döneminde eğitimden sağlığa, ulaşımdan ticarete kadar pek çok alanda önemli işlere imza attıklarını söyledi. Geçmişte bir vesayet rejimi olduğunu ve 10 yılda bir ortaya çıktığını ifade eden Bakan Özhaseki, “Cumhurbaşkanımız o dik duruşuyla vesayetçi yapıyı da, yasakçı zihniyeti de toprağa gömdü. Bir daha da çıkamayacaklar inşallah. Bir de bu milletin dik duruşunu bütün dünyaya gösterdi. Bu milleti temsil eden Cumhurbaşkanımız, dışarıda şimdi itibarla karşılanıyor. Cumhurbaşkanımızla yurt dışına çıktığımızda herkes ondan randevu istiyor.” diye konuştu.

“OYUN KURUCU BİR MİLLET OLDUK”

Ülkemizin doğusunda, güneyinde kim zulme uğramışsa, bu topraklara geldiğini vurgulayan Bakan Mehmet Özhaseki, “Burası mazlumların sığınma coğrafyası. Bayrağımız dalgalanıyor, ezanımız okunuyor. Gittikçe büyüyoruz ve güçleniyoruz. Dostlarımıza güven veriyoruz. Düşmanlarımızın bizden ödleri kopuyor. Üzerinde oyun oynanan bir millet değiliz. Oyun kurucu bir millet olduk.” dedi.

“GECE, GÜNDÜZ DEMEDEN DELİ GİBİ ÇALIŞIYORUZ”

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ikiz depremlerin hemen ardından Cumhur İttifakının bütün belediyelerini deprem bölgesine sevk ettiklerini hatırlatan Bakan Mehmet Özhaseki, “Gece gündüz çalıştılar. Ellerinden geleni yaptılar. Ama bir de o dönemde nüfusları milyonlarca olduğu halde, ellerindeki imkanlar sınırsız olduğu halde buralara sadece özel jetlerle gelip gazeteci ordusuyla selfie çekip, dönüp gittiler. Onlar deprem turistleriydi.” şeklinde konuştu. Bu millete sevdalı olduklarını kaydeden Bakan Özhaseki, “Biz tarihimize karşı, medeniyetimize karşı borcumuz olduğuna inanıyoruz. O yüzdendir ki gece, gündüz demden deli gibi çalışıyoruz. Dur durak bilmiyoruz. O günden beri de hiç durmadan çalıştık.” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE GENELİNDE 76 BİN DEPREM KONUTUNU TESLİM ETTİK”

Deprem bölgesinde 307 bin şantiyede inşaatların hızla devam ettiğini belirten Bakan Mehmet Özhaseki, “400 bin civarında hak sahibi var. Türkiye genelinde 76 bin deprem konutunu teslim ettik. Her ay 10 bin, 15 bin ev vermeye de devam edeceğiz.” dedi. Bakan Özhaseki, Adıyaman’da da 45 bin civarında inşaata başladıklarını söyledi.

“BU İŞ HİZMET İŞİ”

Bakan Mehmet Özhaseki ilk günden beri verdiği bütün sözlerin arkasında olduğunu belirterek, “Sizlerden istirhamım, ne olur benim elimi kolumu kırmayın. Ben buraya hizmet etmek istiyorum. Ben evlerinizi onarmak istiyorum. Şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak istiyorum. Bu iş, hizmet işi. Sizlere söz veriyorum. Burada bütün imkanlarımızla, elimizden ne geliyorsa yapacağız. Hiç endişeniz olmasın.” dedi.