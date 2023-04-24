Bakan Özer, depremzede öğrenciler için yeni çalışmayı duyurdu.

Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitimi normalleştirmek için 6 Şubat'tan itibaren çok hızlı davrandık. Deprem bölgesindeki illerimizi etkilenme durumuna göre kategoriye ayırdık. Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart tarihi itibarıyla eğitim öğretimi başlattık.

Gaziantep, Osmaniye ve Adana'da 13 Mart'ta eğitim öğretimi merkez bölgelerin, ilçelerin tamamında başlattık. Geriye kalan 4 il, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay... Bu illerimiz depremden en fazla etkilenen illerdi. Onlar da tüm merkezi ilçelerde değil hazır olan ilçelerde 27 Mart tarihi itibarıyla eğitim öğretimi başlattık." diye konuştu.

Özer, "Deprem bölgesinde eğitim öğretim başlama sürecini valiliklerimize bıraktık. İlçelerdeki hayatın akışı ve okulların durumlarına göre eğitim öğretim başladı. 10 Nisan'dan sonra sadece Hatay ve Adıyaman'da kapalı okullarımız vardı. Bugün itibariyle tüm ilçelerde eğitime başladı. 16 Haziran itibariyle eğitim öğretim yılına son vereceğiz." açıklamasında bulundu.

"Birinci dönem notları geçerli olacak"

Bakan Özer açıklamasında, "Depremzede öğrencilerimizin 2. dönem notlarının birinci dönemden düşük olması durumunda birinci dönemin geçerli olacağı bir çalışma düşünüyoruz. 8. sınıfların sınava başka illerde girebilme seçeneğini sunduk. LGS ve YSK'de ikinci dönem konuları kapsam dışında tutuldu." ifadelerine yer verdi.

45 bin öğretmen ataması

Bakan Mahmut Özer, öğretmen atamalarıyla ilgili de bilgi verdi. Özer, "Biliyorsunuz 45 bin öğretmen atamasını sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Aslında bu 45 bin öğretmen ataması son 20 yılın tek seferdeki en yüksek ataması. İnşallah 8 Mayıs itibarıyla bu atamaları gerçekleştireceğiz ve yüzde 50'sinin üzerinde öğretmeni bu 10 ilimizdeki restorasyon çalışmasına destek olmak için görevlendireceğiz. Ağırlığı deprem bölgesine vereceğiz." dedi.

Deprem bölgesi görev süresi

Bakan Özer, deprem bölgesine atanacak olan öğretmenler hakkında da konuştu. Özer, "Sözleşmeli öğretmen olarak başlıyorlar. Bulundukları yerde 3 yıl görev yapacaklar. İsterlerse devam edecekler.

5 bin memur alımı yaptık. Burada da önceliği deprem bölgesine verdik. Yani kaynaklarımızın tamamını buradaki öğrencilerimiz için, öğretmenlerimiz için yani eğitim kurumlarının iyileşmesi ve hızlı bir şekilde veya kalkması için kullanıyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.