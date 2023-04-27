Bakan Kurum: "TEKNOFEST gençliğimiz gümbür gümbür geliyor"

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Murat Kurum, Üsküdar Belediyesi Valide Sultan Gemisi'nde lise öğrencileri ile bir araya geldi. Üsküdar sahilinden hareket eden gemi boğazı turlarken, Bakan Kurum da gençlerle çay içip sohbet etti.

Burada konuşan Kurum, bir milletin gücünün güçlü gençlikten geldiğini belirterek, "Arkadaşlarımızla kısa da olsa sohbet ettik. Hepsi pırıl pırıl, hepsi ülkemiz, İstanbul'umuz, geleceğimiz için çok güzel hayaller kuruyorlar. Bizim güçlü, bilinçli TEKNOFEST gençliğimiz gümbür gümbür geliyor. İnşallah tüm dünyada söz sahibi olacaksınız. Biz buna yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurum, mücadelelerinin gençler için olduğunu ve onlara daha iyi bir gelecek sunabilmek için her alanda gayret gösterdiklerini dile getirdi.

İklim değişikliğiyle mücadeleye de dikkati çeken Kurum, "İklim değişikliği bundan sonraki süreçte sizin hayatınızda her meslek dalında karşınıza çıkacak. İklim değişikliğiyle mücadele bu konuda önemli. Doğal gazımızdan, petrolümüzden elde ettiğimiz gelirlerle sizler için Aile ve Gençlik Bankası kuruyoruz. Bu bankayla birlikte sizler hayata daha güvenle atılabileceksiniz." diye konuştu.

Kadın seçmenlerle buluşma

İstanbul Boğazı gezisinde, gemideki öğrencilerden bazıları çeşitli enstrümanlar çalıp şarkı söyledi, öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Bakan Kurum daha sonra Üsküdar Belediye Binası'ndaki Çavuşdere Spor Sarayı'nda kadın seçmenlerle kahvaltı programına katıldı.

Kurum, buradaki konuşmasında da Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesinde kadınların rolünün çok büyük olduğunu belirterek, "Kadınlara hak ettiği değeri vermek hem inancımızın hem de kültürümüzün gereğidir ve medeniyetimizin emridir." dedi.

Etkinliklerde, Bakan Kurum'a Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.