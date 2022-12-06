Bakan Kurum: Düzce'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı!

Bakan Kurum, resmî sosyal medya hesabından “Düzce’de hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Ekiplerimiz 66 bin 172 bina, 166 bin 375 bağımsız birimi inceledi. Yıkılacak, ağır hasarlı 791 yapı var. 210 binanın yıkımını şimdiden tamamladık ve yenilerini yapmak için de ihale sürecini başlattık. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden hızla sağlıklı konutlarımızı inşa edeceğiz!“ açıklamalarında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise Düzce’de Bakanlığın Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı aralarında inşaat mühendislerinin de bulunduğu 300 kişilik uzman bir ekiple hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Depremin ardından uzman ekiplerin 2 saat içerisinde olay yerine intikal ettiğinin altı çizilen Bakanlık açıklamasında şu bilgilere yer verildi:



“Depremin hemen ardından Düzceli afetzede vatandaşlarımızın yanında olduk. 23.11.2022 tarihinde başlayan hasar tespit çalışmalarımızın neticesinde; 166 bin 375 bağımsız bölüm içeren 66 bin 172 bina inşaat mühendislerinden oluşturulan hasar tespit ekiplerince incelenmiştir. Hasar tespit çalışmaları tamamlanan binalardan 791 bina ise ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. Hasar tespit çalışmalarına takiben yine Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda kalan 581 binada kontrollü yıkım çalışmaları devam etmektedir.”

“TOKİ eliyle ihale hazırlık çalışmaları başlatıldı”

Açıklamada bölgedeki 452 okulda hasar tespit çalışması yapıldığı ve 1 adet okulun orta hasarlı olarak tespit edildiği belirtildi. Bu okulunda Millî Eğitim Bakanlığı tarafından güçlendirme çalışmalarının yapılacağı bildirildi. Depremden etkilenen bölgede incelenen okullar ve camiler haricinde 577 adet kamu binasından 5’inde ağır hasar tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, afet konutlarının yapımı için TOKİ eliyle ihale hazırlık çalışmalarının başlatıldığı bilgisine de yer verildi.