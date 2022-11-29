Bakan Koca: Sahte doktor maaş almadı

Covid-19 salgınında vaka artışlarıyla birlikte önlemleri artıran ülkelerinin başında Çin gelirken Sağlık Bakanı'na Türkiye'deki durum soruldu.

Pandeminin başından beri Çin'in ülke olarak çok katı kurallar uyguladığını belirten Bakan Koca, ''Bizde durum farklı olduğu için böyle bir durum söz konusu değil'' açıklamasında bulundu.

Kış aylarıyla birlikte vaka sayısında ciddi bir artış beklemediğini de sözlerine ekleyen Bakan Koca, şu andaki günlük vaka sayısının 3 binlerde olduğunu ve Çin’deki gibi bir önlem alma durumumuz da asla söz konusu olmayacağının altını çizdi.

Koca, riskli gruptaki vatandaşların tereddüt etmeden Turkovac aşısı olabileceğini vurguladı.

Kokteyl virüse 'üçlü kit' geliyor

Corona virüs, grip ve şimdi de RSV. Özellikle okul çağındaki çocukları tehdit eden bu hastalıkla 'virüs kokteyli' hızlı bir dolaşıma girdi.

Sağlık Bakanı bu konuya da değinerek, ''Enfeksiyonlar birbirine karışmış durumda. İnfluenza (grip) ve RSV vakaları daha yoğun görülmekte. Taramalarımızda artık üçlü solunum yolu paneli bakacağız. Yani tek bir kit ile influenza A, influenza B, Covid-19 ve RSV aynı anda bakılacak'' açıklamasını yaptı.

Koca, geliştirilen kitin bir ay içinde devreye gireceğini de duyurdu.

Tekirdağ'daki sahte doktor

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde 4 ay boyunca ameliyatlara giren sahte doktor Ayşe Özkiraz'a ilişkin de konuşan Koca, ''Müfettiş görevlendirdik biliyorsunuz, muhtemelen bir iki gün içinde olay daha net anlaşılmış olacak. Ona göre nasıl bir tedbir almamız gerektiği de netleşecek. Onu da zaten kamuoyuna duyuracağız'' dedi.

''Maaş almadı''

Bakan Koca, sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın göreve başlamadığını ve maaş almadığını belirtti.

''Bundan sonrasında başka bir örnek olup olmadığına dair diplomalar sorgulanacak mı'' sorusuna da yanıt veren Koca şu ifadeleri kullandı:

''Ülkemizde sadece hekimler için değil tüm diplomaların nasıl kontrol edileceği bellidir. Biz ayrıca kendi veri tabanımızda da kayıtları tutuyoruz. Güçlü bir bilişim alt yapımız var. Bu durum bizce müstakil bir örnektir. Gereğini yapacağız. Gözlem ve staj amaçlı talepler il sağlık müdürlükleri aracılığı ile takip edilmelidir. Mevcut uygulamamız da budur. Olayı her boyutu ile değerlendiriyoruz''