Bakan Koca: Bir gün mutlaka son bulacak

Son günlerden yaşanan vaka artışları nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu.

"HAYATA SARILMAKTAN VAZGEÇMEYİN"

Koronavirüs salgınıyla ilgili uyarılarına devam eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyanın koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede yorulduğunu belirterek vatandaşlara "Hayata sarılmaktan vazgeçmeyin" diye seslendi.

"BİR GÜN MUTLAKA SALGININ SON GÜNÜ OLACAK"

Sosyal yaşam vurgusunda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir gün mutlaka salgının son günü olacak" dedi.

"KORONAVİRÜS İLE MÜCADELE, HAYAT MÜCADELEMİZİN VAZGEÇİLMEZ PARÇASI OLSUN"

"İnsanlığın yaşadığı tüm salgınlar gibi bu salgın da son bulacak. Sosyal hayatınızı kontrollü yaşayın." uyarısında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "COVID-19'la mücadele, hayat mücadelemizin vazgeçilmez parçası olsun." çağrısını yaptı.

Bir başka paylaşımdan ise Koca, "AĞUSTOSUN tam ortası. Hafta sonu. Sıcaktan kaçmış biraz dinleniyorsak, baştan kabul edelim: Koronavirüsün olmadığı yerde ve eski günlerde değiliz. Aynı evde yaşamadığınız herkesle mesafeli olun. Civarda hiç yabancı yoksa maske çok şart değil. Kalabalık tatil? Marttan beri riskli" ifadelerini kullandı.

Koca ardından da "Ben Bahar, babasını seven maske takar" mesajını paylaştı.