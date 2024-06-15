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Bakan Fidan, Ukrayna Barış Konferansı için İşviçre'de

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Konferansı için Bürgenstock kasabasına geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Barış Konferansı için İsviçre'nin Bürgenstock kasabasına geldi. Zirvenin yapılacağı otele giriş yapan Fidan, İsviçre Konfederasyon Başkanı Viola Amherd ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından karşılandı. Bakan Fidan, liderlerle basına poz verdikten sonra konferansın yapılacağı salona geçti.

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