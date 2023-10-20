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Bakan Fidan, İngiltereli mevkidaşı Cleverly ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile bir araya geldi.Görüşmede, Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile bir araya geldi.

Bakanlık, X sosyal medya platformundan görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Buna göre Fidan, Cleverly ile Ankara'da görüştü.

Görüşmede, Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin yaşanan son gelişmeler ele alındı.

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