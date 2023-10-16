Bakan Fidan, Hamas lideri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile Filistin’deki son gelişmeleri ve sivillerin serbest bırakılması imkanlarını ele alan bir telefon görüşmesi yaptı.

Diplomasi trafiği sürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ve Pakistan geçici hükümet Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ile telefonda İsrail ve Filistin'deki gelişmeler hakkında konuştu.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Fidan, Ummanlı ve Pakistanlı mevkidaşları Busaidi ve Jilani ile telefonda görüştü.

Görüşmelerde, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı.