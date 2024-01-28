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Bakan Fidan, Arnavutluk, Bulgaristan ve Romanya'yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 28-31 Ocak'ta Arnavutluk, Bulgaristan ve Romanya'ya resmi ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı, Fidan'ın yapacağı resmi ziyaretlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Fidan'ın Arnavutluk, Bulgaristan ve Romanya'yı ziyaret edeceği belirtilen açıklamada, yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, Bakan Fidan'ın ziyaretler vesilesiyle Türk iş insanları ve Türk toplumu temsilcileriyle de bir araya geleceği kaydedildi.

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