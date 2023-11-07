Bahçeli'den CHP'ye tepki: PKK'yı selamladılar

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

"Siyaset soğuk tandırdan sıcak ekmek alma hesabı yapanların, yalanı kana kana içenlerin harcı olamaz. Kabuk bağlamış yaraları deşerek siyaset yapılamaz. Türk siyasetinin bir ahlak reformuna yeni bir kalkınma hamlesine ihtiyacı var. Buna da Milliyetçi Hareket Partisi muktedirdir.

Günübirlik, güdümlü siyaset yapmıyoruz. Ülkemize gönül verdik. Gönül kazanmak gönüller almak istiyoruz. Bugün hepimizin dünyada yaşananları kavramak ve sağ duyulu teklifler getirmektir. Daha müreffeh bir Türkiye önceliğimizdir."

CHP'ye Demirtaş ve Kavala tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. büyük kurultayında genel başkanlık yarışını kaybeden sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım’ itirafı gecikmiş, miadı geçmiş bir itiraf, beyhude bir sızlanmadır.

Teröriste selam veren sırtına ihanetin semerini vurmuş demektir. Demirtaş'a selam göndermek PKK'yı selamlamaktır. Biz Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini inşa peşindeyiz. Küçülmüş siyasetçilerin zillet projelerine Türkiye'yi asla teslim etmeyeceğiz.

Tavsiyem odur ki kimse hesap hatası yapmasın. Zillet projesine ülkeyi teslim etmeyeceğiz. İki yüzlü anlayış karşımızdadır. Bunların irtibatları sancılı ve karanlıktır. CHP'ye diyorum ki Demirtaş teröristtir, hedef bölücüdür. Osman Kavala Soros'çudur, casustur, suçludur ve cezasını çekecektir.

Cumhur ittifakı Türkiye'ye sahip çıkan inanmışlıktır. Cumhur ittifakı vatandır, kilittir. Bizim etnik ve mezhep bölücülüğü yapanlara hoşgörümüz yoktur. Emperyalizmin güdümünde girmiş muhalefet partilerine, ihanet eden şeref yoksunlarına tavizimiz olmayacak.

"Çocukların katliamına sessiz kalamayız"

Filistin'de soykırımın yapıldığı bu dönemde zalimlerin karşısında mazlumların yanında durmalıyız. Çocukların katliamına sessiz kalamayız. Bebeklerin yürek parçalayan haline sessiz kalamayız. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın anlayışı bozuk bir anlayış. O yılanın bize de dokunacağını görmek mecburiyetindeyiz.