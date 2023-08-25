Baba Sabancı çocuklarına suya atlamalarını söylemiş!

Ünsal ERGEL/AJANS HABER

Sabancı çiftinin ağır yaralandığı kazaya ilişkin Yunan medyasında yer alan habere göre, “Türk iş adamı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, tatil sırasında Leipsic ile Leros arasında meydana gelen tekne kazasında ağır yaralandı” denilerek şu bilgilere yer verildi:

“22 metre uzunluğundaki Malta bayraklı tekne dün yemek yemek için bir restorana giderken kendilerini taşıyan şişme zodyak, kayalıklara çarptı.

Sabancı çifti, önce Leros Hastanesi'ne kaldırılarak iki ameliyat geçirdi. İş insanları, daha sonra durumlarının ciddiyeti nedeniyle İstanbul'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Vuslat Sabancı bugün ilerleyen saatlerde aynı hastaneye nakledilecek”

Çocuklar suya atladı

Yunan medyasında yer alan haberler de, ayrıca teknenin dalgalar nedeniyle hakimiyetinin kaybedilmesinin ardından çarpışmadan kısa bir süre önce Sabancı çiftinin iki oğlu Şevket Emrecan ve Kaan Ali’nin bottan denize atladıkları ve bu sadece yara almadan kurtuldukları da ifade edildi.

Yunan Sahil Güvenlik'ten açıklama

Olaya ilişkin Yunan medyasına yazılı bir açıklama yapan Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın bilgileri ise şöyle:

"Leros ve Leipso Liman Yetkilileri dün akşam Birleşik Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi L.S. tarafından bilgilendirildi. - EL.AKT, Malta bandıralı yüksek hızlı E/P-T/R yardımcı gemisinin, içinde 4 Türk, 1 Güney Afrika uyruklu ve 1 yabancının bulunduğu kayaya çarpması sonucu oluşan olaydan dolayı Büyük Britanya'nın Lipson'un güneyindeki deniz bölgesinde meydana gelen kazada 2 kişi ciddi, 1 kişi ise hafif yaralandı.

İki LS-EL.AKT devriye botu derhal bölgeye koştu. Leros ve Patmos Liman Başkanlıklarından, yardım sağlamak üzere Lipsi Liman Başkanlığı personelinin bulunduğu bir I/D-A/P ve bir E/G-T/R gemisi olay yerine ulaştı. Bitişikteki başka bir T/C'nin yardımcı botu, dört kişiyi Leros'un Parthenio limanına taşıdı, burada bir EKAV ambulansı tarafından alınıp Devlet Hastanesine nakledildiler.

Revir - Leros Hastanesi, acil tıbbi bakımın sağlanması için. Daha sonra devriye botu LS-EL.AKT., iki kişiyi daha Leros adasındaki Partheni limanına nakletti ve bu kişiler ambulansla ilk yardım yapılmak üzere Leros Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Hastaneye kaldırılanlardan 4'ü tedavilerinin ardından aynı gün taburcu edilirken, Türk uyruklu bir erkek ve bir kadın da Türk bayraklı özel yüzer ambulansla Türkiye'ye nakledildi.

Malta bandıralı E/G-T/R'nin yardımcı gemisi Leros Valiliğine devredilirken, Leros Liman Başkanlığı tarafından ön soruşturma yürütülüyor.”