Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TEKNOFEST Azerbaycan'da konuştu

Aliyev, Bakü'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı TEKNOFEST Azerbaycan'da konuştu.

Azerbaycan'ın "Bağımsızlık Günü"nün en değerli bayram olduğunu belirten Aliyev, "Bu bayramı çifte bayram eden aziz kardeşimin burada olması." ifadesini kullandı.

Aliyev, katılımcılardan Azerbaycan halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'den gelen diğer misafirleri selamlamalarını istedi.

Azerbaycan halkının 104 yıl önce Müslüman doğunun ilk cumhuriyetini kurduğunu fakat bağımsızlığın sadece 2 yıl sürdüğünü hatırlatan Aliyev, "1990'lı yılların başında bağımsızlık yeniden kazanıldı. Artık 30 yıldır bağımsız olarak yaşıyoruz. Bu 30 yılda bizim yanımızda her zaman Türk kardeşlerimiz oldu. Bu desteği 30 yılda her zaman hissettik bugün de hissediyoruz. Bugün, Türkiye ile Azerbaycan yine beraberdir." diye konuştu.

Aliyev, iki hafta önce Rize'de Erdoğan'la görüştüğünü anımsatarak, şöyle devam etti:

"İyi günde de kötü günde de her zaman birbirimizin yanındayız. Öyle yapmalıyız ve öyle yapacağız ki ileride ancak iyi günler olsun. Türkiye ile Azerbaycan'ın birliği, halklarımız için başlıca yol haritasıdır. Bölge ve dünya için de çok önemli etkendir. Türkiye ve Azerbaycan ne kadar inançla birlikte adımlarsa bölgemizde barış ve istikrar o kadar güçlü olacaktır. Bunu biz ve tüm dünya 2. Karabağ Savaşı'nda gördü."

Aliyev, Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında durduğuna işaret ederek, Erdoğan'ın savaşın ilk saatlerinde "Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye, onun yanındadır." şeklindeki açıklamasının kendilerine güç, moral ve güven verdiğini, Azerbaycan halkının bu desteği hiçbir zaman unutmayacağını vurguladı.

Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin parlak bir tarihe sahip olduğunun altını çizen Aliyev, Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıl törenlerinde Türk ve Azerbaycan askerlerinin omuz omuza geçit törenine katıldığını anımsattı.

Aliyev, aynı durumun 2021'de Karabağ zaferi için düzenlenen törende de yaşandığını belirterek, "Aziz kardeşimle birlikte Azatlık Meydanı'nda Türk ve Azerbaycan askerlerinin törenini izledik. Bu, bizim birlikte olduğumuzu, olacağımızı ve gücümüzün de her geçen gün artacağını tüm dünyaya ileten açık mesajdı." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye ve Azerbaycan gençleri, artık bir aile gibi birbirlerine yakın oldu"

Erdoğan'la geçen yıl 15 Haziran'da Şuşa'da imza attıkları beyanname ile ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkardıklarını belirten Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu müttefiklik, kendisini her alanda gösteriyor. Siyasette, ekonomide, enerjide, ulaşımda, kültürde, eğitimde...TEKNOFEST de bizim birliğimizin göstergelerinden biridir. TEKNOFEST, bilim, gelişim ve teknoloji bayramıdır. TEKNOFEST'e katılan gençlerin, bu tarihi günü her zaman hatırlayacaklarından eminim. Birkaç gün birlikte olan Türkiye ve Azerbaycan gençleri, artık bir aile gibi birbirlerine yakın oldu ve gelecekte de birbirlerine yakın olacaklarından eminim."

Aliyev, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın da Bakü'de TEKNOFEST'e katıldığını aktararak, "Aziz Sancar'la son görüşmemi hatırlıyorum. Bana, 'Şuşa'ya gitmeyi her zaman arzu ettiğini' söylemişti. Şuşa'ya gitti ve dedi ki 'hayatta tüm istediklerime eriştim.' Bu, bizi de mutlu etti. Aziz Sancar hem alim hem vatandaş hem Türkçü hem de vatansever olarak gençlere örnektir. Gençler, Aziz Sancar'ı örnek almalıdır." diye konuştu.

- "Aramızdaki kardeşlik, Türk ve Azerbaycan halklarına örnek teşkil etmelidir"

Konuşmasında, BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı da selamlayan Aliyev, "Selçuk Bey ve Bayraktar ailesi, tüm dünyada ünlü bir ailedir. 2. Karabağ Savaşı'nda meşhur Bayraktar SİHA'ların rolünü şimdi dünyada bilmeyen yok. Selçuk Bey, gençler için de güzel örnektir. Bizim gençlerimizin de Selçuk Bey gibi olmaya çalışacağından eminim." ifadesini kullandı.

Aliyev, Erdoğan'la kendisinin örnek teşkil ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz, ülkelerimizi bağımsızlık yoluyla ileriye götürüyoruz. Türkiye'nin artan gücü bize de güç katıyor. Biz, birbirimize güç katarak dünya çapında bir güç merkezine dönüştük. Türkiye'nin başarılı gelişmesi her şeyden önce Recep Tayyip Erdoğan'la bağlantılıdır. Ben de her zaman ülkemin ve halkımın çıkarları için çalıştım.

Bizim aramızdaki kardeşlik, Türk ve Azerbaycan halklarına örnek teşkil etmelidir. Bir kez daha aziz kardeşime ve Türkiye'den gelen değerli misafirlerimize bu bayram gününde bizimle oldukları için teşekkür ediyorum. Türkiye ve Azerbaycan, bundan sonra da yükselen çizgide sadece ve sadece ileriye gidecektir. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan birliği ve kardeşliği. Karabağ Azerbaycan'dır."