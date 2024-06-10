Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'yi ziyaret edecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün Türkiye'ye geliyor.

Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'yı ziyaret edecek.

Görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

İş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

İkili münasebetlerin yanı sıra ayrıca güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.