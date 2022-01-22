Avusturya'da aşı zorunluluğu yasası vatandaşları ikiye böldü

İktidardaki merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümetinin COVID-19 aşısı yaptıranların oranlarının istenilen düzeye ulaşmamış olması nedeniyle aşı zorunluluğuna ilişkin yasa düzenlemesi, Meclis'te yaklaşık üçte ikilik çoğunlukla onaylandı.

Avrupa’da bazı meslek grupları ya da belirli bir yaş üstüne yönelik aşı zorunluluğu uygulayan ülkeler bulunsa da kapsamlı bir aşı zorunluluğu ilk defa Avusturya’da yürürlüğe girecek.

Halkın büyük bir çoğunluğu düzenlemeyi yerinde bulurken belirli bir kesim ise "zorunlu" kılınmasına karşı çıktı.

Şubatta yürürlüğe girecek düzenleme 18 yaş altı, gebe ve tıbben aşı yaptırması sakıncalı olan kişileri kapsamıyor.

Hükümet düzenlemeyi kademeli olarak hayta geçirecek.

Mazeret olmaksızın aşı yaptırmamış kişiler 600 ila 3 bin 600 euro arasında para cezasına çarptırılabilecek.